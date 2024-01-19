Корреспондент «360» Кононова: Иран и США устроили прокси-войну

Ближний Восток пылает, и речь уже не только про эскалацию арабо-израильского конфликта в секторе Газа: теракт в городе Керман, ракетные удары Ирана по «шпионским центрам Израиля» в Эрбиле, атаки йеменских хуситов по кораблям в Красном море и ответ от США.