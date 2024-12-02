Программа высокоинтенсивных интервальных тренировок в сочетании с ограниченной диетой способствует восстановлению функций печени

Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Миссури, продемонстрировало, что интенсивное изменение образа жизни, включающее диету и физические упражнения, может значительно улучшить состояние печени у пациентов со стеатогепатитом, связанным с метаболической дисфункцией (MASH).