Рогов назвал три причины, по которым Украина сбила самолет с пленными

Украина сбила самолет с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, заявил в разговоре с РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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