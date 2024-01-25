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Рогов назвал три причины, по которым Украина сбила самолет с пленными

Рогов назвал три причины, по которым Украина сбила самолет с пленными

Украина сбила самолет с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, заявил в разговоре с РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
А что скажут военные ВСУ? Ведь в плен иногда попадают и не по своей воле? Как им относиться к своему Правительству - убийце, и заче им защищать это правительство?
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