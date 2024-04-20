Политика как он...
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Политика как она есть

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Западные СМИ обсуждают, как разрушить "любимый мост Путина". Чем ответим, жители России?

Западные СМИ обсуждают, как разрушить "любимый мост Путина". Чем ответим, жители России?

"Выбора нет: Украина рассматривает Керченский мост в Крыму для атаки беспилотников" - так называлась статья в британской "The Guardian", вышедшая в начале апреля, когда у нас еще не остыло пожарище на месте трагедии в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Единственный адекватный ответ!
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4 час.
soylosan
Этот наивняк застыл в невесть каком году. Военные грузы давно идут через материковую часть. железка там есть и прекрасно работает. Тянут и гражданские линии. Мост жалко если что. Деньги вложены не малые. Ну починим если наши опять лоханутся, как в Джанкое. Но это все не критично. Читать их противно.
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2 час.
ТБ
Татьяна Бут
Если им только такая кратковременная победа нужна, то они ее добьются. Но что это даст? Да, они нанесут России материальный ущерб, но мост восстановят снова.
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2 час.

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