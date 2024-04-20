Западные СМИ обсуждают, как разрушить "любимый мост Путина". Чем ответим, жители России?

soylosan

Этот наивняк застыл в невесть каком году. Военные грузы давно идут через материковую часть. железка там есть и прекрасно работает. Тянут и гражданские линии. Мост жалко если что. Деньги вложены не малые. Ну починим если наши опять лоханутся, как в Джанкое. Но это все не критично. Читать их противно.