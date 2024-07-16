Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

Следователи просят 235-й гарнизонный военный суд продлить срок ареста начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, являющемуся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.
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