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Мария Захарова перестала считать Борреля приличным человеком после его высказываний об атаке ДРГ на Белгородчину

Мария Захарова перестала считать Борреля приличным человеком после его высказываний об атаке ДРГ на Белгородчину

Официальный представитель МИД России Мария Захахрова отреагировала на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о неосведомленности в ситуации в Белгородской области.

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