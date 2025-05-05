В Петербурге состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной бывшему сотруднику полиции, погибшему в зоне проведения СВО

Сегодня, 5 мая 2025 года, в Санкт-Петербурге прошло торжественно-траурное мероприятие, посвященное памяти бывшего полицейского Василия Бакулина, героически погибшего в октябре 2023 года при освобождении села Кривошеевка в ЛНР.