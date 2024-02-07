Дополненная реальность и умные города – кибер-тренды 2024 года

Россия организует первые «Игры будущего» — спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий. Международные соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе).
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