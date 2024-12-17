⚡️ Аксёнов поздравил всех причастных с Днём ракетных войск стратегического назначения «РВСН — надежный гарант сдерживания агрессии любого врага.
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⚡️ Аксёнов поздравил всех причастных с Днём ракетных войск стратегического назначения «РВСН — надежный гарант сдерживания агрессии любого врага.