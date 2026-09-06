Buzzfeed
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Buzzfeed

16 подписчиков

"She Sent Her 'I Quit' Note To Her Boss Via A Paper Airplane": People Are Sharing The WILDEST Ways They've Ever Quit A Job, And I Am Cackling So Hard I Pulled A Rib

"She Sent Her 'I Quit' Note To Her Boss Via A Paper Airplane": People Are Sharing The WILDEST Ways They've Ever Quit A Job, And I Am Cackling So Hard I Pulled A Rib

"I had a coworker who took her uniform shirt off, tossed it at the manager's feet, raised both middle fingers to the crowded store, and stalked out of the place in only her bra.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым