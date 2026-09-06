"She Sent Her 'I Quit' Note To Her Boss Via A Paper Airplane": People Are Sharing The WILDEST Ways They've Ever Quit A Job, And I Am Cackling So Hard I Pulled A Rib

"I had a coworker who took her uniform shirt off, tossed it at the manager's feet, raised both middle fingers to the crowded store, and stalked out of the place in only her bra.
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