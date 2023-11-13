Зачем пожилому человеку есть сало

Я не знаю более полезного продукта, чем сало! Можете меня целую вечность убеждать в том, что авокадо — чуть ли не самый полезный продукт, но я в это никогда не поверю и даже не буду его пробовать! Другое дело сало — съел и полон сил и жизненной энергии!Пожилому человеку нужно регулярно есть этот продукт! Подробнее об этом читайте ниже.
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