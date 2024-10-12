Чем полезен и чем опасен чеснок?

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без этого овоща. Сколько разнообразных блюд мы готовим с ним, сколько средств народной медицины используем! Как же воздействует на наше здоровье этот популярный продукт? Чеснок упоминается в медицинских трудах практически всех известных цивилизаций.