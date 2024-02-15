Ресурсные моторы, вечный автомат, крепкая подвеска... – а в чем подвох?

Кроссовер Toyota RAV4 третьего поколения с индексом ХA30 дебютировал в 2005 году. Трехдверной версии у него уже не было – но пятидверки выпускались как в обычном, так и в удлиненном варианте, имеющем иной экстерьер.
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