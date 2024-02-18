В Москве зафиксирован новый рекорд высоты сугробов

Москва. В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов. Об этом пишут «Известия».По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, после снегопадов сугробы в Москве выросли на 5 см, увеличившись в высоту до рекордных для этого времени 67 см, а в Тушино — 73 см.