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В Москве зафиксирован новый рекорд высоты сугробов

В Москве зафиксирован новый рекорд высоты сугробов

Москва. В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов. Об этом пишут «Известия».По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, после снегопадов сугробы в Москве выросли на 5 см, увеличившись в высоту до рекордных  для этого времени 67 см, а в Тушино — 73 см.

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