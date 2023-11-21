На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

«Россия 1»: угнавший вертолет и сдавшийся ВСУ Кузьминов не доживет до суда Фото: Игорь Онучин / РИА Новости На телеканале «Россия-1» вышел новостной сюжет, в котором корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с бойцами спецназа о судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).