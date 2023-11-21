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Закон и Порядок

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Слов много. А вывод один: НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.  Россия и мудрый Китай прекрасно понимают совместную выгоду от сотрудничества...Неужели до столкн...
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    Вместе с самками и выблядками...Повесточку не жел...

На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

«Россия 1»: угнавший вертолет и сдавшийся ВСУ Кузьминов не доживет до суда Фото: Игорь Онучин / РИА Новости На телеканале «Россия-1» вышел новостной сюжет, в котором корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с бойцами спецназа о судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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