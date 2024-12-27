На Смоленщину введут почти 500 тысяч кв.м жилья

План Минстроя России для региона по этому показателю перевыполнен более чем на 20% Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в итоговом заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.
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