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Смоленск 2.0

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На Смоленщину введут почти 500 тысяч кв.м жилья

На Смоленщину введут почти 500 тысяч кв.м жилья

План Минстроя России для региона по этому показателю перевыполнен более чем на 20% Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в итоговом заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

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