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Daily Storm

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Москвичам рассказали, зачем в дни выборов нужны сертификаты безопасности

Москвичам рассказали, зачем в дни выборов нужны сертификаты безопасности

В проекте «Перезвони сам» напомнили горожанам о мерах защиты от злоумышленниковВ преддверии выборов и в дни голосования мошенники могут рассылать провокационные сообщения в мессенджерах и маскировать вредоносные рассылки под официальную информацию.

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