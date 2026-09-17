Москвичам рассказали, зачем в дни выборов нужны сертификаты безопасности

В проекте «Перезвони сам» напомнили горожанам о мерах защиты от злоумышленниковВ преддверии выборов и в дни голосования мошенники могут рассылать провокационные сообщения в мессенджерах и маскировать вредоносные рассылки под официальную информацию.
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