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Депутат Чепа объяснил, для чего Украина на самом деле запускает дроны против России

Депутат Чепа объяснил, для чего Украина на самом деле запускает дроны против России

По мнению парламентария, запуском дронов Украина пытается повлиять на положение на фронтеМинувшей ночью Украина снова попыталась атаковать русские территории, запустив в их сторону 56 беспилотников.

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