Бактерии научились «обезвреживать» уран

В эксперименте за 130 дней из радиоактивной воды исчезло 95% уранаМеждународная группа ученых впервые показала, что бактерии способны превращать растворенный в воде уран в стабильное химическое соединение.
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