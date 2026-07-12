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Бактерии научились «обезвреживать» уран

Бактерии научились «обезвреживать» уран

В эксперименте за 130 дней из радиоактивной воды исчезло 95% уранаМеждународная группа ученых впервые показала, что бактерии способны превращать растворенный в воде уран в стабильное химическое соединение.

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