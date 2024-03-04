Chery официально объявила стоимость юбилейного Tiggo 4 Pro

Автомобильный бренд Chery присутствует на российском рынке уже более 18 лет. Такую дату представители компании назвали «Юбилейной», в честь чего было принято решение выпустить спецверсию автомобиля Tiggo 4.
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