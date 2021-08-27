Донбасс Сегодня

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Одинокая девушка пишет пост в ФБ: — Перегорела лампочка, мужчины, помогите!…

Одинокая девушка пишет пост в ФБ: — Перегорела лампочка, мужчины, помогите!…

Вовочка играл со спичками и проиграл трёхкомнатную квартиру. Цыганка, гадавшая по руке дальнобойщика, заодно отметила на дальней дороге все посты ГИБДД.

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