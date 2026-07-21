Суд продлил арест продававшему почки иностранцам "черному трансплантологу"

ИЗВЕСТИЯ/Анна Прокурина Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей на шесть месяцев гражданину Израиля Борису Вольфману, которого обвиняют в участии в деятельности банды "черных трансплантологов" из Косово.
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