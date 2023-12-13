Avia.pro - Новости Столичные рестораторы оказались перед серьезной проблемой: они испытывают острую нехватку персонала из-за дефицита мигрантских работников и неудовлетворительного уровня заработной платы в отрасли.
Нам нужно как можно больше мигрантов: Все начали жаловаться на нехватку ценных специалистов
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alorgtech alorgtech
Чем больше уберем мигрантов, тем быстрее заставим работодателей нормально платить людям, либо закрыть горе-харчевни.
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49 мин.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
запретить мигрантам всем водить не только такси но все транспортные средства в России .Гнать уродов домой а этих подлых рестораторов на зону лет хотя бы на 5 за призывы к мигрантам . Им бы только свои бабки нахапать
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36 мин.
Silver Kont
Ляксандра, уймись! Ну никак до тебя не доходит, что все уже знают, какой ты "друг черножопых" за их деньги, постоянно топишь за них, словно нет проблем от них и их самок с выблядками...
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30 мин.
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