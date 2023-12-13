Нам нужно как можно больше мигрантов: Все начали жаловаться на нехватку ценных специалистов

alorgtech alorgtech Чем больше уберем мигрантов, тем быстрее заставим работодателей нормально платить людям, либо закрыть горе-харчевни.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко запретить мигрантам всем водить не только такси но все транспортные средства в России .Гнать уродов домой а этих подлых рестораторов на зону лет хотя бы на 5 за призывы к мигрантам . Им бы только свои бабки нахапать