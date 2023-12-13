СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila Krivchun
    100 %"16 человек! Нако...
  • Ильдус Мамлеев
    Израиль всю свою историю было государством-террористом. Сейчас они только это подтвердили в очередной раз убивая женщ...Кедми раскритиков...
  • Платон Платонов
    Закон диалектики придумали философы сидя за столом и ковыряясь в носу. На практике, он не работает. Неотвратимо, рабо...Мы строили школы ...

Нам нужно как можно больше мигрантов: Все начали жаловаться на нехватку ценных специалистов

Нам нужно как можно больше мигрантов: Все начали жаловаться на нехватку ценных специалистов

Avia.pro - Новости Столичные рестораторы оказались перед серьезной проблемой: они испытывают острую нехватку персонала из-за дефицита мигрантских работников и неудовлетворительного уровня заработной платы в отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alorgtech alorgtech
Чем больше уберем мигрантов, тем быстрее заставим работодателей нормально платить людям, либо закрыть горе-харчевни.
Ответить
49 мин.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
запретить мигрантам всем водить не только такси но все транспортные средства в России .Гнать уродов домой а этих подлых рестораторов на зону лет хотя бы на 5 за призывы к мигрантам .  Им бы только свои бабки нахапать
Ответить
36 мин.
Silver Kont
Ляксандра, уймись! Ну никак до тебя не доходит, что все уже знают, какой ты &quot;друг черножопых&quot; за их деньги, постоянно топишь за них, словно нет проблем от них и их самок с выблядками...
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх