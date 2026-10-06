Романцев об Аленичеве: «Чувствовалось, что он готовился вернуться к тренерской работе»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера тульского «Арсенала».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым