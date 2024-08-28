Объявлены первые спикеры «Дня Бренда»

Тема конференции «День Бренда» в 2024 году: «Время нового маркетинга». Как выстраивать рекламные стратегии в сложном, многомерном пространстве и как достичь лучших бизнес-результатов, используя современные подходы и новые инструменты, обсудим на «Дне Бренда» вместе с лидерами рекламного рынка.