Алина Загитова решила, признаться, что обиться общественного осуждения

Фигуристка Алина Загитова несмотря на все свои боды призналась, что боится опозориться. Спортсменка Загитова призналась, что несмотря на свою уверенную внешность, она испытывает дискомфорт, когда люди обсуждают ее образы и внешность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии