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Царьград

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ВТБ снизил таргет по прибыли в 2026 году до 600 млрд рублей

ВТБ снизил таргет по прибыли в 2026 году до 600 млрд рублей

ВТБ установил целевой ориентир по чистой прибыли на 2026 год на уровне 600 млрд рублей. Банк пересмотрел макроэкономический прогноз, снизив ожидаемый рост российской экономики до 0,6% и повысив прогноз по ключевой ставке до 13,5%.

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