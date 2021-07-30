Александр Роджерс: Сытый бунт

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Сытый бунт Периодически в комментариях приходится слышать от мамкиных революционеров что-то типа «Вам, сытым и зажравшимся, не понять».Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ИвановНакипело? Так и встань рядом с Удальцовым или посиди с ним в каталажке-работяга! Если у тебя есть честь достоинство и ум-прояви его для счастья народного! И не рассказывай,как ты жил,трудился.Галина ПотапчикВсе люди братья, но не все по разуму.!!!!иногда стоит послушать и подумать, может поможет!!!Руслан ТехажевУважаемый Иванов, ты серьёзно? Нет, про Роджерса я не хочу сказать, что он владелец моих настроений, иногда я по его статьям делаю вывод что он тот ещё умелец переобуваться налету. Но сказать что Удальцов чистый борец за права угнетаемого в России пролетариата и крестьян- с вашей стороны тов. Иванов это перебор! Особенно если учесть, что не набравший достаточного числа союзников среди эти самых угнетаемых Удальцов, ради быстрого успеха в борьбе с режимом Путина пошел на союз с явными врагами не режима, нет, он начал сотрудничать с врагами Российского государства в целом! Поэтому понимать и принимать любого политика надо не по словам, а по делам его! Я был, есть и буду врагом каждого, кто проповедует всепрощение и любовь ко всему на свете, забывая о том что сила и мощь народа России не в борьбе за хлеб и сало в холодильнике дома. Сила народа русского в его имперском осознании своего предназначения! Именно существование Российской, а затем советской империи на Земле создавало и держало равновесие отношений между государствами и выводило народы даже целых континентов на борьбу за свои права и свободы. А то что там на западе была жратва, попросту говоря, в магазинах, а в СССР полки не ломились от неё, так и умиравших с голоду я в СССР с 50-х годов что-то не слышал! И именно по этой причине на нас пошли войной не силой, поняли что не победить, а хитростью. Мы в России сами себе лучшие враги, ибо опять процветает в стране жулик, мошенник, вор, и всякая шушера им потворствующая. А большинство граждан честно работающих не могут позволить себе ничего кроме минимальных потребностей. Так устроен не только наш быт, так во всем мире. Равновесие и устойчивость общественных отношений, равномерное решение общественных проблем, задача государства. И раскачивание этого государства, борьба с его Законами и их преобразование тоже определены Законами. Боритесь на равных с режимом, докажите основной массе общества, что оно живет неправильно, побеждайте на выборах, и управляйте пользуясь этим доверием! Не можете так действовать, без стрельбы, без революционных потрясений- на хрена Вы тогда нужны Удальцовы, Собчаки, Ивановы и Зюгановы?Татьяна Решетнякне надо прикрываться красивыми словами ,выполняя инструкции запада, Все удальцовы ,навальные и прочая мразь должны прекратить развал РФ,и не разлагать недоумковГалина ПотапчикХорошо что в России таких как автор статьи большинство! Поэтому запад бессилен!!!марина юзвишинаОбожаю Александра Роджерса ! Умный ,талантливый,справедливый Не пропускаю ни одной его статьи... Жаль , что таких журналистов мало. Удачи Вам , Александр !Комментировать
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