Глюкоза рассказала, как дочки относятся к её новому провокационному стилю

Последнее время эффектное преображение Глюкозы вызывает ярые обсуждения в Сети. После скандала с выступлением в Красноярске певица решила сменить направление музыки на электронное, а заодно и кардинально пересмотрела свой образ, чем вызвала массу критики со стороны хейтеров и восхищение верных фанатов.