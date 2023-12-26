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Коротко о мразном

Коротко о мразном

1. МВД РФ объявило в розыск иностранных агентов Куваева, Мунтян и Гудкова. Все они находятся за границей, отмечаются пещерной русофобией и помощью нацистскому режиму на Украине.

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Комментарии
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Тамара разгуляева
нужно, чтобы слова из ее песни стали былью .&quot;.Перед смертью злобно корчась, как ободраная кошка&quot; закончила бы дни свои где- нибудь в любимой загранице...
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