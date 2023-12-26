1. МВД РФ объявило в розыск иностранных агентов Куваева, Мунтян и Гудкова. Все они находятся за границей, отмечаются пещерной русофобией и помощью нацистскому режиму на Украине.
Коротко о мразном
Комментарии
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Тамара разгуляева
нужно, чтобы слова из ее песни стали былью .".Перед смертью злобно корчась, как ободраная кошка" закончила бы дни свои где- нибудь в любимой загранице...
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13 час.
Владимир Карпов
А куда Путин смотрит ???
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10 час.
Grandad
Галкина уже определили иноагентом. Зачем второй раз награждать?
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2 час.
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