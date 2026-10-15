Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за закрытыми дверями обсуждали возможность новой масштабной военной операции против Ирана — с совместными ударами по военным и ядерным объектам.