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Юран может вернуться в «Химки», сложности в трансфере Захаряна в «Челси», Медведев вышел во 2-й круг US Open, «Наполи» готов арендовать Роналду и другие новости

Юран может вернуться в «Химки», сложности в трансфере Захаряна в «Челси», Медведев вышел во 2-й круг US Open, «Наполи» готов арендовать Роналду и другие новости

Доброе утро, друзья! Начинайте день вместе с нашим дайджестом новостей 🌞 1. Цирк в «Химках»: клуб может уволить назначенного 3 недели назад Николая Писарева (и гендиректора за компанию).

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