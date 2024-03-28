На Париж! Сражения при Арси-сюр-Обе и Фер-Шампенуазе

Наполеон в сражении при Арси-сюр-Обе. Худ. Жан-Адольф БосНаступление ШварценбергаТем временем, пока армия Блюхера отбивала натиск французских войск под Краоном и Лаоном (Как две русские дивизии остановили армию Наполеона; Битва за Францию: штурм Лаона), австрийский главнокомандующий Шварценберг снова начал наступление на Париж.