В Архангельске состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Федора Абрамова

На церемонии награждения третьего сезона Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга», проходившей в Архангельске в рамках Международного фестиваля «Белый июнь», сообщает «Культуромания».
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