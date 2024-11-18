Глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал о том, что подразделения украинских Вооружённых сил оказались в трудном положении на линии боевого соприкосновения, и дал обещание, что закончит бушующее на территории государства противостояние в рамках грядущего годового периода.