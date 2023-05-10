Мир! Долг! Жвачка! Блинкен опустил украинский конфликт до уровня пробежки

В 80-е годы ХХ века в Советском Союзе популярным был неофициальный лозунг «Мир! Дружба! Жвачка!» В 20-е годы XXI века у США может появится свой аналогичный слоган «Мир! Долг! Жвачка!» Его автором вправе себя считать госсекретарь Энтони Блинкен.