FiNE NEWS

1 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    соломе еб..сьПрезидент Грузии ...
  • Валерий Ворожищев
    Если Запад "рогами" упёрся в наше противостояние на Украине и не жалеет на это бабло, то будет у нас вторая, третья и...Путин подписал ук...
  • Владимир Лагно
    А вот для таких маразматических западноевропейской шлюх необходимо ввести ПОЖИЗНЕННЫЙ ЗАПРЕТ на появление в обществен...Президент Грузии ...

Мир! Долг! Жвачка! Блинкен опустил украинский конфликт до уровня пробежки

Мир! Долг! Жвачка! Блинкен опустил украинский конфликт до уровня пробежки

В 80-е годы ХХ века в Советском Союзе популярным был неофициальный лозунг «Мир! Дружба! Жвачка!» В 20-е годы XXI века у США может появится свой аналогичный слоган «Мир! Долг! Жвачка!» Его автором вправе себя считать госсекретарь Энтони Блинкен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх