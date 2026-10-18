Девелопер PIONEER получил Заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации для бизнес-центра «ОПУС» по итогам проверки, проведенной специалистами Мосгосстройнадзора.
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