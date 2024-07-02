Новый трейлер Flintlock: The Siege of Dawn показывает сражения и другие элементы игры Ра...

Новый трейлер Flintlock: The Siege of Dawn показывает сражения и другие элементы игрыРазработчик A44 Games вместе с издателем Kepler Interactive продолжают активную рекламную кампанию по грядущему ролевому экшену Flintlock: The Siege of Dawn и показали игровому сообществу новый геймплейный трейлер.
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