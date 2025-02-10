СМИ: Европа рассчитывает получить свою долю ресурсов за помощь Украине

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Недовольство канцлера Германии Олафа Шольца планами президента США Дональда Трампа на получение ресурсов Украины может быть связано с тем, что Европа также рассчитывает получить свою долю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии