Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Теперь у вас не будет ни газа, ни молока": Россия готовится обрушить экономику Армении. Пашинян сделал свой выбор

"Теперь у вас не будет ни газа, ни молока": Россия готовится обрушить экономику Армении. Пашинян сделал свой выбор

Интересная жизнь с Vera Star Недавно армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что Евросоюз и США выразили готовность оказать помощь Армении, что дескать поможет ей заработать миллиарды.

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Комментарии
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Tania Еременко
Какой народ, такой у них и Пашинян.
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13 час.
Александр Дубков
армяне те еще людишки,хитрожопые
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12 час.
Валерий Юмашев
Самый хитрый из армян это никол пашинян Հայերից Ամենախելացին Նիկոլ Փաշինյանն է
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9 час.

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