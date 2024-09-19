Травматологи-ортопеды со всей страны приедут в Екатеринбург для обмена опытом

Ведущие травматологи-ортопеды России соберутся в Екатеринбурге. 20 сентября состоится Пятая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и вертебрологии 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии