Зеленский допустил возможность прекращения конфликта на Украине без немедленного возврата территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал новый сценарий прекращения конфликта на Украине. Он связал прекращение активных боевых действий и отказ от стремления вернуть территории вооруженным путем с немедленным принятием части страны в НАТО.
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