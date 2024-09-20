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Агент Головина заявил, что футболист очень рад вновь сыграть в Лиге чемпионов

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру своего клиента в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

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