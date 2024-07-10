Анонсирована Double Dragon Revive — первые подробности возрождения легендарной сери...

Анонсирована Double Dragon Revive — первые подробности возрождения легендарной серииЯпонский издатель и разработчик Arc System Works, которому принадлежат права на франшизу Double Dragon, в журнале Famitsu анонсировал новую игру легендарной серии beat ‘em up — Double Dragon Revive.
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