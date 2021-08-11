Живая Кубань

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В Краснодаре компания через суд выплатила компенсацию пострадавшему работнику

В Краснодаре компания через суд выплатила компенсацию пострадавшему работнику

В Краснодаре компания через суд выплатила компенсацию пострадавшему работникуПрокуратура Прикубанского округа Краснодара добилась через суд привлечение ООО «СУ-1 «Стройград-Юг» к административной ответственности за сокрытие страхового случая.

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