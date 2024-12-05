"WB Клуб" стал одной из самых быстрорастущих подписок в рунете, сообщает пресс-служба Wildberries. Отмечается, что за три месяца с момента запуска подписки ее подключил миллион активных пользователей Wildberries.
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