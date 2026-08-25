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Царьград

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Фитнес-блогер Анна Лопатина, известная как АняПрокачай, погибла в страшном ДТП

Фитнес-блогер Анна Лопатина, известная как АняПрокачай, погибла в страшном ДТП

В ДТП погибла фитнес-блогер Анна Лопатина, известная как АняПрокачай – названа дата похорон.В Кузбассе в результате крупной аварии погибла известный фитнес-тренер Анна Лопатина, которую подписчики знали как АняПрокачай.

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