✅ В Крыму ведётся активная работа по замене вывесок, содержащих иностранные слова По мнению заведующего кафедрой философии КФУ им В.
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✅ В Крыму ведётся активная работа по замене вывесок, содержащих иностранные слова По мнению заведующего кафедрой философии КФУ им В.