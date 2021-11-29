Мировое обозрение

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Пентагон проведет новое расследование авиаударов США в Сирии, унесших жизни мирных жителей

Пентагон проведет новое расследование авиаударов США в Сирии, унесших жизни мирных жителей

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование удара американских ВВС в Сирии в 2019 году, жертвами которого стали мирные жители.

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