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SPLETNIK

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Ирина Шейк показала, как провела лето во Франции

Ирина Шейк показала, как провела лето во Франции

40-летняя Ирина Шейк показала, как провела лето во Франции. В своих соцсетях модель опубликовала новые фотографии, на которых гуляет по побережью, катается на сапах, загорает с друзьями и проводит время с питомцем.

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